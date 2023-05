Organisatie Giro vergist zich met bergtrui

Niet de Amerikaan Brandon McNulty maar de Brit Tao Geoghegan Hart is zondag in de blauwe bergtrui van start gegaan in de tweede etappe van de Giro d’Italia. De organisatie corrigeerde daarmee zichzelf nadat McNulty zaterdag was gehuldigd als eerste leider in het bergklassement.

De bergtrui zou zaterdag gaan naar de renner die het snelst de 3 kilometer lange helling aan het einde van de openingstijdrit zou oprijden. Zaterdag was er sprake van dat dat de Amerikaan van UAE Team Emirates zou zijn geweest. Een dag later bleek dat Geoghegan Hart te zijn geweest. Wat er precies was misgegaan bleef onduidelijk. Het ging volgens de organisatie niet om een foutieve tijdmeting maar een “een fout met een rugnummer”.

McNulty draagt nu de witte jongerentrui in de rit die voert naar San Salvo.