Van Vleuten slaat aanval Vollering af en wint Vuelta Femenina

Annemiek van Vleuten heeft de Vuelta Femenina gewonnen, de Ronde van Spanje voor vrouwen. De wereldkampioene van wielerploeg Movistar sloeg op de slotdag de verwachte aanval van Demi Vollering af.

De kopvrouw van SD Worx won wel de zevende en laatste etappe, met aankomst bergop bij Lagos de Covadonga. Van Vleuten, die de slotrit was begonnen met een voorsprong van 1 minuut en 11 seconden, eindigde als derde achter ook de Italiaanse Gaia Realini.

De 40-jarige Wageningse, bezig aan haar laatste seizoen, hield in het eindklassement 9 seconden voorsprong over op Vollering. Realini eindigde ten koste van de Nederlandse Riejanne Markus als derde. Marianne Vos, winnares van twee ritten, won het puntenklassement.

De strijd was verhard in de rit van zaterdag toen de ploeg van Van Vleuten, bijgestaan door enkele andere teams, versnelde op het moment dat Vollering met een ploeggenote een plaspauze hield. De wereldkampioene zei dat de aanval op dat punt een vooropgezet plan was en dat de rensters van SD Worx een slecht moment hadden uitgekozen om te gaan plassen. Vollering leek die uitleg niet te geloven en zinde op revanche.

SD Worx verhoogde richting de eerste klim van de dag, de Collado Moandi, het tempo en de groep dunde snel uit. Vollerings Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser werd vooruit gestuurd en kreeg gezelschap van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. In de groep er achter had Vollering gezelschap van haar Nieuw-Zeelandse ploeggenote Niamh Fisher-Black. Van Vleuten miste aanvankelijk steun, maar zag vanuit de achtergrond vier ploeggenotes terugkeren.

Nog voor de ruim 12 kilometer lange slotklim werden Reusser en Niewiadoma door het tempowerk van Movistar achterhaald en begon de strijd om de eindzege. Vollering had nog enige tijd Fisher-Black in haar buurt, waar Van Vleuten alleen was en moeite leek te hebben met de tempoversnelling van haar concurrente. Markus, als derde aan de slotrit begonnen, kon niet aanpikken.

Vooraan waren een kilometer of 6 onder de top alleen nog de twee Nederlandse rivalen en Realini over. Na een versnelling van de Italiaanse, zaterdag winnares van de zesde etappe, moest ook Van Vleuten 3 kilometer voor de finish passen. Het ging er alleen nog om of ze de marge van 1 minuut en 11 seconden met Vollering kon behouden. Dat lukte net waardoor de wereldkampioene haar eerste overwinning van dit jaar kon bijschrijven.