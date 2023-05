Verstappen moet vanaf startplek negen inhalen in Miami

Max Verstappen moet vol aan de bak in de Grote Prijs van Miami als hij wil winnen. Dat zei de regerend wereldkampioen in de Formule 1 na een mislukte kwalificatierace, die hem slechts de negende startpositie voor de race op zondag leverde. Die race op het stratencircuit rond het Hard Rock Stadium in de Amerikaanse stad begint om 21.30 uur Nederlandse tijd.

Verstappen brak in de kwalificatie zelf zijn eerste poging voor een snelle ronde af omdat hij slipte door een bocht te wijd te nemen. Daarna had hij de pech dat Charles Leclerc op 2 minuten voor het einde crashte in zijn Ferrari. Voor de wedstrijdleiding was dat aanleiding om met de rode vlag de sessie af te breken. Sergio Pérez profiteerde dankbaar en veroverde poleposition voor de race.

Pérez kijgt in Miami de kans om verder in te lopen op Verstappen in het kampioenschap. De Mexicaan staat 6 punten achter zijn Nederlandse teamgenoot van Red Bull, die wel de leiding heeft. “De snelheid is natuurlijk goed, maar het had niet zo moeten zijn. Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt, maar ik ga zondag minstens voor de tweede plaats”, zei de Limburger.