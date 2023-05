Dubbele autosportzege binnen familie Verstappen

Max Verstappen was niet de enige in de familie die zondag een overwinning behaalde in de autosport. Zijn vader Jos won op dezelfde dag de Monteberg Rally in België. “Heel mooi voor hem en echt superleuk”, zei Verstappen op Viaplay na zijn superieure inhaalrace in de Grote Prijs van Miami. “Hij steekt er veel tijd en moeite in en het rallyrijden is een heel andere discipline dan wij gewend zijn in de familie.”

Verstappen senior, die in het verleden ook actief was in de Formule 1, boekte zijn eerste zege in het rallyrijden. De 51-jarige vader van tweevoudig Formule 1-kampioen Max was samen met zijn copiloot Renaud Jamoul de beste na elf klassementsproeven.