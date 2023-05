Eredivisie CV stelt besluit nieuw mediacontract uit naar 5 juni

De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs stellen een besluit over de uitzendrechten uit naar 5 juni. Het streven is die dag in één keer overeenstemming te bereiken over drie grote onderwerpen: een mogelijk nieuw mediacontract vanaf het seizoen 2025, de oprichting van de NL League en de afdracht van Europese gelden. Dat is besloten in de vergadering van vennoten.

Volgens een korte persverklaring is er “een belangrijke stap gezet met betrekking tot de toekomst van het Nederlands betaald voetbal” en is “in alle rust” gesproken over genoemde onderwerpen.

In de vergadering hebben de clubs unaniem ingestemd met het aanblijven van Jan de Jong als directeur van de overkoepelende ECV, dat de belangen behartigt van de eredivisieclubs op zowel nationaal als internationaal niveau. De Jong trad in september 2020 aan.

De uitzendrechten van de wedstrijden in de Eredivisie zijn nog tot en met 2025 in handen van ESPN. Er zou een nieuw bod liggen van de sportzender voor nog eens tien jaar, tot en met 2035, voor een jaarlijks bedrag van 160 miljoen euro.

Er ligt ook een tegenbod van de tv-providers KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA. Die hebben de clubs uit de Eredivisie in een brief laten weten dat ze jaarlijks minimaal 180 miljoen euro willen betalen om de duels uit de hoogste voetbalklasse live te mogen uitzenden. In de brief verzochten de vier providers dat de ECV in de vergadering van maandag nog niet zou stemmen over het nieuwe bod van ESPN en hun voorstel nog eens goed te bekijken.

“We verwachten dat ons voorstel op 8 mei wordt gepresenteerd als een beter alternatief voor de Eredivisie, waarbij de winsten transparant zullen zijn en terugvloeien naar de clubs. Want dat is waar het geld thuishoort, het gaat immers om jullie rechten”, schreven de providers aan de clubs en de ECV.