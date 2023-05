Scheidsrechter Allard Lindhout heeft zondag de leiding over de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles in De Kuip. De Rotterdammers pakken bij winst op de club uit Deventer de zestiende landstitel. De aftrap van de wedstrijd is om 16.45 uur.

Lindhout krijgt assistentie van Rogier Honig en Dyon Fikkert langs de zijlijn.

Feyenoord heeft 8 punten meer dan PSV. De Eindhovenaren komen pas na Feyenoord zondagavond in actie tegen Fortuna Sittard.