Schaatsster In ’t Hof sluit aan bij Team Gold van De Wit

Schaatsster Sanne in ’t Hof sluit per direct aan bij Team Gold van coach Johan de Wit en de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi. De 25-jarige specialiste op de lange afstanden gaat trainen bij De Wit, maar zal in Nederland blijven rijden bij Gewest Fryslân. Ze komt ook uit in het schaatspak van het gewest, aldus website schaatsen.nl en dat bevestigt de schaatsster via sociale media.

In ’t Hof plaatste zich voor de 5000 meter op de Olympische Spelen van Beijing in 2022. Daar eindigde ze als zevende. De stayer werd afgelopen maart vijfde bij de WK afstanden op de 5000 meter. De afgelopen twee jaar pakte ze op de langste afstand op de NK zilver achter Irene Schouten.

De Wit die eerder de bondscoach was van de Japanse schaatsers, begon een eigen ploeg met Takagi. Eerder legde hij voor Team Gold al de Japanners Ayano Sato en Yuma Murakami vast.