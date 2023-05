Van Rouwendaal pakt zilver op 10 kilometer in Egypte

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft in Egypte bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit jaar in het open water zilver gepakt. De olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer eindigde na vijf rondes van 2 kilometer voor de kust van Soma Bay als tweede achter de Duitse Leonie Beck. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die twee jaar geleden in Tokio olympisch goud pakte, tikte als derde aan.

De 29-jarige Van Rouwendaal greep afgelopen jaar net naast de eindzege in de wereldbeker. De Nederlandse, die in Duitsland traint, eindigde in het klassement als tweede achter Cunha, net als in de olympische race van 2021 in Tokio.

Bij de mannen ging de zege in Egypte naar olympisch kampioen Florian Wellbrock. De Duitser troefde Marc-Antoine Olivier uit Frankrijk af. Bij de mannen deden geen Nederlandse zwemmers mee.

De volgende wereldbeker is over twee weken bij het Italiaanse eiland Sardiniƫ.