Weer geen punten voor De Vries na foutje bij de start

Nyck de Vries heeft ook in de vijfde race in zijn debuutjaar in de Formule 1 geen WK-punten gepakt. De Nederlandse coureur van AlphaTauri eindigde na een slechte start als achttiende in de Grote Prijs van Miami.

De Vries startte als vijftiende, maar viel terug naar de twintigste en laatste plaats nadat hij klem kwam te zitten achter Lando Norris (McLaren). “Het was mijn fout. Norris had een hele goede start en kwam net voorbij mij. Het gebeurde in een split second, mijn beide wielen blokkeerden”, zei De Vries op Viaplay.

“Dan lig je achteraan en moet je hopen op een safetycar, zodat je de aansluiting weer vindt. Zulke gaten rijd je niet een, twee, drie dicht. Ik kon na de eerste ronde weinig meer doen. Mijn snelheid op de harde band was wel ok√©, maar ik kon er niet bijkomen. Het was een lange wedstrijd.”