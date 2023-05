Olympisch kampioene Bencic naar tennistoernooi Rosmalen

De Zwitserse tennisster Belinda Bencic heeft haar komst toegezegd naar de Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen. De regerend olympisch kampioene bereikte bij haar eerste deelname op de grasbanen van het Autotron in 2015 meteen de finale. Daarin verloor ze van de Italiaanse Camila Giorgi. Bencic is de huidige nummer 11 van de wereld.

De 26-jarige Bencic heeft zeven toernooizeges op het hoogste niveau achter haar naam staan. Vorig jaar won ze met Zwitserland de Billie Jean King Cup.

Momenteel herstelt de Zwitserse van een heupblessure, opgelopen tijdens het toernooi van Charleston. Daar verloor ze begin april in de finale van de Tunesische Ons Jabeur. Sindsdien kwam ze niet meer in actie. Bencic won eerder dit jaar de toernooien in Adelaide en Abu Dhabi.

Eerder was al bekend dat onder anderen de Canadese Bianca Andreescu en de Belgische Elise Mertens in Rosmalen in actie zullen komen. Bij de mannen staan onder anderen de Rus Daniil Medvedev en de Canadees Félix Auger-Aliassime op de deelnemerslijst van het toernooi dat duurt van 10 tot en met 18 juni.