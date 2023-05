Schaatsster Anema verlengt aflopend contract bij Jumbo-Visma

Schaatsster Reina Anema heeft haar aflopende contract bij Jumbo-Visma verlengd. De 29-jarige Friezin, die sinds 2021 voor Jumbo-Visma rijdt, blijft in ieder geval tot medio 2024 bij de ploeg van coach Jac Orie. Jumbo-Visma zegt de selectie voor komend seizoen daarmee nu rond te hebben.

“Ik denk dat Reina de potentie die ze in zich heeft, nog niet volledig heeft laten zien”, aldus Orie. “Met name in de wedstrijden komt het er nog niet helemaal uit. We zullen hard moeten werken om die potentie te benutten, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Anema eindigde afgelopen seizoen als zevende bij de NK allround en werd bij de NK afstanden zesde op zowel de 3000 als de 5000 meter. Ze kwalificeerde zich voor de wereldbekers op de 1500 meter.

“Nu ik de eerste twee jaar heb gehad, weet ik beter hoe alles in het team werkt en hoe Jac te werk gaat”, aldus Anema. “In het begin moest ik heel erg aan hem wennen, maar ik heb het gevoel dat ik hem steeds beter begrijp.”