Tennisster Rus plaatst zich voor masterstoernooi Rome

Tennisster Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het masterstoernooi van Rome. De 32-jarige Nederlandse won in de laatste kwalificatieronde van Elsa Jacquemot uit Frankrijk (6-1 6-3). Daar had de nummer 107 van de wereld een kleine 1,5 uur voor nodig. Rus maakte het af op haar eerste matchpoint.

In de tweede set brak Rus haar tegenstandster Jacquemot in de derde game, verloor gelijk daarna haar service, maar plaatste in de vijfde game weer een break om de voorsprong in de set weer te pakken. Die stond ze niet meer af tegen de mondiale nummer 174.

Rus treft in de eerste ronde in Rome Camila Giorgi. De 31-jarige Italiaanse is de nummer 37 van de wereldranglijst. Ze won dit jaar het WTA-toernooi van Merida in Mexico en versloeg Rus eerder op het toernooi van Indian Wells.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben een bye in de eerste ronde van het masterstoernooi in Rome.