Griekspoor meldt zich af voor tennistoernooi Rome

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het masterstoernooi van Rome. De nummer 29 van de plaatsingslijst liep anderhalve week geleden een enkelblessure op in Madrid en is daar nog niet van hersteld.

Maandag liet coach Kristof Vliegen nog in het midden of Griekspoor in actie kon komen op het graveltoernooi op Foro Italico. “We zijn volop bezig om dit te bekijken met iedereen. De komende dagen wordt besloten of hij fit genoeg wordt bevonden of nog net niet”, liet Vliegen eerder deze week optekenen.

De 26-jarige Griekspoor had in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde zou hij het opnemen tegen de Argentijn Sebastián Báez.

Griekspoor wordt in de Italiaanse hoofdstad vervangen door Aleksander Sjevtsjenko uit Rusland.

De tennissers zijn in voorbereiding op Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint op zondag 28 mei.