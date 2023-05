Groves wint vijfde etappe Giro met val Evenepoel vlak voor finish

De Australische wielrenner Kaden Groves heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italiƫ gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck was in de natte straten van Salerno de snelste in de eindsprint van een zwaar uitgedund peloton.

Een valpartij vlak voor de meet ontsierde de slotfase van de regenachtige rit. Wereldkampioen Remco Evenepoel, de torenhoge favoriet voor de eindzege, was een van de slachtoffers. De Belg kon de etappe uitrijden en zal geen tijd verliezen, omdat de crash binnen 3 kilometer van de finish plaatsvond.

In de laatste meters kwam ook Mark Cavendish in volle sprint ten val. De Brit slipte weg op het natte wegdek en schoof al glijdend met zijn fiets als vijfde over de finish. De Italiaan Jonathan Milan eindigde als tweede, de Deen Mads Pedersen werd derde.