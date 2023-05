Handballers tegen titelverdediger Zweden op EK 2024

De Nederlandse handballers treffen op het EK van 2024 in Duitsland titelverdediger Zweden in de groepsfase. Bosnië en Herzegovina en Georgië zijn de twee andere tegenstanders in de poule. Dat was het resultaat van de loting in Düsseldorf.

Oranje speelt zijn groepswedstrijden in Mannheim. Georgië is op 11 januari de eerste opponent. Daarna volgen de duels met Bosnië (13 januari) en Zweden (15 januari). De beste twee uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.

Zweden is nog altijd een grootmacht in het handbal, maar de ploeg zal weinig geheimen kennen. De bondscoach van de Nederlandse mannen is ook een Zweed. Staffan Olsson is een icoon in zijn vaderland; hij won als international van Zweden twee wereldtitels en drie olympische zilveren medailles. Als bondscoach leidde hij Zweden naar olympisch zilver in Rio 2016.

Het wordt de derde keer dat de Nederlandse handballers meedoen aan het EK. Op het EK van 2022 werd de ploeg tiende. In de kwalificatiereeks voor de komende eindronde eindigde Oranje bovenaan in de poule, mede dankzij overwinningen op Griekenland, Kroatië en België.