Herstelde Márquez kan duizendste grand prix in MotoGP meemaken

Motorcoureur Marc Márquez kan dit weekeinde de duizendste grand prix in het WK wegrace meemaken. De achtvoudig wereldkampioen is voldoende hersteld van zijn handblessure om op het circuit van Le Mans te kunnen racen in de Grote Prijs van Frankrijk.

Márquez (30) brak zijn rechterduim bij een crash met de Portugees Miguel Oliveira tijdens de openingsrace van de MotoGP in Portugal op 26 maart. Hij onderging diezelfde avond nog een operatie. Het genezingsproces duurde langer dan gedacht, want de Spaanse coureur van het fabrieksteam van Honda moest de afgelopen weken ook de grands prix van Argentinië, Verenigde Staten en Spanje uitzitten.

“Natuurlijk wil je als rijder altijd zo snel mogelijk terug zijn, maar met een blessure als deze was het echt belangrijk om het te laten genezen”, zei Márquez. “Ik ben blij dat ik weer op de motor mag stappen en me volledig kan concentreren op het rijden. Ik maak me geen zorgen meer over de blessure, want die is volledig genezen.”

Márquez kreeg dinsdag te horen dat de straf die hij kreeg voor zijn crash met Oliveira is kwijtgescholden. Hij moest eigenlijk in de eerstvolgende race na Portugal in twee ronden een extra lus rijden, maar de Spaanse wegracer ging met succes in beroep.