Kopman Roglic op de fiets van helper Bouwman veilig aan de finish

Primoz Roglic was betrokken bij de grote valpartij in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro d’Italia, maar zijn ploeggenoten brachten de Sloveense kopman van Jumbo-Visma vlug terug naar het eerste peloton. Hij reed op de fiets van ploeggenoot Koen Bouwman over de streep in Salerno.

“Normaal gesproken is deze finish geen enkel probleem. Maar de regen maakte het hectisch en glad”, zei ploegleider Marc Reef. “Op zo’n 7 kilometer voor het eind gleed een aantal renners weg in een bocht naar rechts. Primoz zat daar ook bij. Koen gaf meteen zijn fiets af aan Primoz. De rest van de mannen hebben gewacht en hem teruggereden naar voren.”

Roglic had waardering voor het werk van zijn helpers. “Ze deden het echt geweldig in de laatste kilometers. De schade had een stuk groter kunnen zijn. Toen ik weer was aangesloten vooraan volgde nog een crash en kwam ik goed weg. Ik ben blij dat we daarna veilig de meet konden passeren”, zei de drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje, die aast op zijn eerste eindzege in de Ronde van Italië.

In het algemeen klassement staat Roglic vijfde op 1.12 van de Noorse rozetruidrager Andreas Leknessund. Zijn grote rivaal Remco Evenepoel, die in de rit twee keer ten val kwam, is de nummer 2 met 28 tellen achterstand.