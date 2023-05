Parijs 2024 laatste Spelen voor judoka Van ’t End

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs worden sowieso de laatste van judoka Noël van ’t End. Voor de 31-jarige oud-wereldkampioen wordt het, indien hij zich weet te kwalificeren, zijn tweede olympische deelname in de klasse tot 90 kilogram.

“Na de Olympische Spelen van Tokio heb ik geen twijfel gehad om door te gaan, ik had hooguit even wat meer moeite met mijn motivatie”, aldus Van ’t End. “Dat er tussen deze twee Spelen maar drie jaar zit, maakte het misschien ook wat makkelijker. Maar vijftien jaar topsport is ook zwaar, elke dag goed eten, slapen en alles uit jezelf halen. Altijd concessies doen. Mijn vriendin vroeg laatst bijvoorbeeld met Koningsdag of ik over de vrijmarkt wilde lopen, maar dat werd hem ook niet zo vlak voor de WK. Het worden sowieso mijn laatste Spelen, maar misschien ga ik daarna nog wel één of twee jaar door.”

Van ’t End bekende dat hij na de Spelen van Tokio in 2021 serieus had overwogen over te stappen naar een hogere gewichtsklasse. Zover kwam het uiteindelijk toch niet. “Doordat de Spelen met een jaar werden uitgesteld zou ik maar drie jaar hebben om in de nieuwe klasse te groeien. In de klasse tot 100 kilogram zou het sowieso een pittige strijd worden met Michael Korrel, terwijl er in de klasse tot 90 kilogram minder concurrentie is. Ik kwam er snel op terug.”