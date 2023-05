Sevilla gastheer voor Billie Jean King Cup Finals 2023

De Billie Jean King Cup Finals vinden dit jaar plaats in Sevilla. Het evenement met twaalf landen staat tussen 7 en 12 november op het programma. Het is de eerste keer sinds 2008 dat Spanje gastheer is van de voormalige Fed Cup.

Naast de winnaar van vorig jaar, Zwitserland, verliezend finalist Australië en wildcard Polen doen de negen landen mee die zich via de kwalificaties hebben geplaatst: Spanje, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Kazachstan, Slovenië en de Verenigde Staten. De loting is op 24 mei.

Nederland bereikte medio april de play-offs voor een plek in de hoogste klasse van het landentoernooi, die in november worden afgewerkt.