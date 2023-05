Van ’t End wil na metamorfose tweede wereldtitel judo veroveren

Judoka Noël van ’t End wil zijn goede vorm op het WK in Qatar onderstrepen met zijn tweede wereldtitel. De wereldkampioen van 2019 heeft sinds zijn opzienbarende titel in Tokio een flinke metamorfose ondergaan.

“Ik heb inmiddels een huis gekocht, woon nu samen in Driebergen en heb een hond”, zegt Van ’t End met een lach. “Het bevalt me heel goed en geeft me wat meer rust. Het is heerlijk dat er voor je gekookt is als je thuiskomt.”

Ook op judovlak is er het nodige veranderd voor Van ’t End, die onder meer zijn tactiek wat heeft aangepast en “flink wat tijd” nodig had om zich aan te passen aan de nieuwe spelregels met betrekking tot passiviteit. Een ander belangrijk verschil is dat hij nu geen bril meer draagt. Van ’t End judode met een afwijking van -5, maar zijn zicht is inmiddels beduidend beter na het laseren van zijn ogen.

“Qua judo heeft het niet gezorgd voor een megaverbetering, want dichtbij kon ik altijd wel zien. Het is nu hooguit makkelijker om bijvoorbeeld de blik van mijn coach te zien. Ik heb het laseren niet eerder gedaan omdat ik het aanvankelijk niet durfde. Stel het gaat fout.”

Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in 2021 was het een tijd stil rond Van ’t End, die ook een elleboogoperatie onderging. Dit jaar liet hij weer van zich spreken met twee gouden medailles op grand slams: in Parijs en Antalya.

“Het begin van het jaar was echt goed en het waren twee heel mooie medailles. Maar om het tot het beste jaar uit mijn loopbaan te maken, moet er nog heel wat gebeuren”, aldus Van ’t End. “De prijzen kwamen net op tijd, want anders was ik mijn A-status bij NOC*NSF kwijtgeraakt. Dan had ik qua inkomen meer concessies moeten doen. En ik ben geen voetballer hè, alle kleine beetjes helpen.”

De 31-jarige Van ’t End, nu de nummer 9 van de wereld in de klasse tot 90 kilogram, vestigde vier jaar geleden zijn naam door in de Japanse judotempel Budokan de wereldtitel te veroveren. Hij was de eerste Nederlander sinds 2009, toen Marhinde Verkerk de beste was in Rotterdam, die een gouden WK-plak veroverde.

Vier jaar later wil hij op herhaling. “Ik ben fit, voel me sterk en ben op de juiste weg. De voortekenen zijn goed, net als in 2019. Maar bij judo kan het toch binnen een seconde voorbij zijn. Ik kan ook zomaar van een nobody verliezen, zoals ik zelf ook als nobody van gevestigde namen won. Maar, ik kan niet wachten om te beginnen.”

Van ’t End komt donderdag in actie. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Slowaak Peter Zilka.