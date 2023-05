Wennemars dankt Pfrommer voor keuze vol voor de sprint te gaan

Oud-schaatser Erben Wennemars heeft Leen Pfrommer bedankt dat hij hem heeft overtuigd om met volle overgave voor het sprinten te gaan. Pfrommer is op 87-jarige leeftijd overleden, zo werd woensdagmiddag bevestigd door zijn familie.

“Wij waren als jonkies opgegroeid met allround- en marathonschaatsen en hadden nog nooit over sprinten nagedacht. Leen overtuigde ons en sprong met ons in het diepe”, schreef de 47-jarige Wennemars op Instagram. “Rust, reinheid en regelmaat was zijn devies en √°ltijd hard trainen! Ik heb er enorm van genoten en hij heeft hiermee gezaaid wat ik later kon oogsten.”

Vorige week ontmoette Wennemars de oud-coach nog en volgens hem was hij “nog vol levenslust”. “Wat mooi dat we deze foto nog konden maken”, schreef de tweevoudig wereldkampioen sprint bij een foto waarop naast Pfrommer ook Marianne Timmer en Jan Bos staan. Ze haalden gezamenlijk verhalen op over hun gemeenschappelijk ommezwaai naar de sprint, aldus Wennemars.

Pfrommer was eerder ook coach van grootheden als Ard Schenk en Kees Verkerk.