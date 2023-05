Beukema geniet ondanks nederlaag van AZ bij West Ham United

Sam Beukema was niet heel ontevreden na de nederlaag van AZ bij West Ham United (2-1) in het uitduel van de halve finales van de Conference League. “We komen voor en controleren tot die strafschop de wedstrijd”, zei hij. “Na die 2-1 werd het lastiger. Dat wel.”

Beukema vocht pittige duels uit met Michail Antonio, de fysiek sterke spits van de thuisploeg. “Hij lag best vaak op de grond en kreeg toen geen vrije trap”, zei de verdediger bij Veronica. “Maar hij maakt wel het winnende doelpunt. Dat was jammer. Het tempo lag hoger dan in de Eredivisie. Maar we hebben het best goed gedaan.”

West Ham United is de favoriete ploeg van Beukema in Engeland. “En die bevestiging heb ik weer gekregen”, zei hij. “De sfeer was fantastisch.”

Tijjani Reijnders opende de score voor AZ. “Ik hoop dat die treffer volgende week na onze thuiswedstrijd veel waard is”, zei de middenvelder. “We hadden in de eerste helft de controle over de wedstrijd. Na rust kwamen we met onze rug tegen de muur te staan. Maar ik ben niet heel erg onder de indruk van West Ham United.”