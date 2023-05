Franse wielrenner eerste uitvaller door corona in Giro

De Ronde van Italië heeft te maken met het eerste coronageval. De Franse wielrenner Clément Russo moet de Giro verlaten omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. De 28-jarige Russo rijdt voor de Franse ploeg Arkéa-Samsic.

Russo stond in het algemeen klassement op de 107e plaats. Donderdag wordt in de Giro de zesde etappe verreden, een rit over 162 kilometer met start en finish in Napels.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zag in de aanloop naar de Giro maar liefst drie renners afhaken vanwege corona. Eerst testten Robert Gesink en Tobias Foss positief. Jos van Emden, een van hun vervangers, bleek twee dagen voor de start ook besmet te zijn met het coronavirus.