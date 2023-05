Judoka Polling wint eerste ronde op WK in Doha

Kim Polling heeft haar eerste partij bij de wereldkampioenschappen judo in Doha gewonnen. In de klasse tot 70 kilogram was ze met een ippon te sterk voor de Australische Aoife Coughlan. In haar tweede partij neemt ze het op tegen de Marokkaanse Assmaa Niang.

Polling werd in mei vorig jaar moeder van dochter Aurora. In oktober vorig jaar maakte ze in Abu Dhabi haar rentree op de judomat. In februari behaalde ze haar eerste succes met een bronzen plak bij de Grand Slam in Parijs.

Polling strijdt met Sanne van Dijke om deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs. Per land mag maar één deelnemer per klasse worden afgevaardigd. Polling miste hierdoor de Spelen in Tokio. Van Dijke is bij de WK in de eerste ronde vrijgeloot.

Bij de mannen plaatste Noël van ’t End zich in de klasse tot 90 kilogram voor de tweede ronde door een zege op de Slowaak Peter Zilka. Jesper Smink werd in deze klasse in de tweede ronde uitgeschakeld door Robert Florentino uit de Dominicaanse Republiek. Smink won in zijn eerste partij van de Fransman Alexis Mathieu.