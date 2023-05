Judoka Van ’t End verliest in kwartfinales WK

Judoka Noël van ’t End is er bij de wereldkampioenschappen in Doha niet in geslaagd de halve finales te bereiken in de klasse tot 90 kilogram. De wereldkampioen van 2019 verloor in de kwartfinales van de Georgiër Luka Maisuradze. De Nederlander kan via de herkansingen nog wel brons behalen. Hij neemt het hierop tegen de Cubaan Ivan Felipe Silva Morales.

Eerder werden Kim Polling en Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram in de derde ronde uitgeschakeld.

In de klasse tot 90 kilogram strandde Jesper Smink in de tweede ronde.