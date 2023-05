Tennisster Sabalenka verrast door Kenin in Rome

Tennisster Aryna Sabalenka is op het grote WTA-toernooi van Rome al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereld uit Belarus werd met 7-6 (4) 6-2 verrast door de Amerikaanse Sofia Kenin, tegenwoordig de nummer 134 van de wereld.

De 24-jarige Kenin was in 2020 nog de mondiale nummer 4. Ze won dat jaar de Australian Open en reikte tot de finale van Roland Garros. Daarna vielen haar prestaties tegen. Sabalenka, die in de openingsronde een bye had, schreef afgelopen weekend nog het grote WTA-toernooi van Madrid op haar naam. In de Spaanse hoofdstad versloeg ze in de finale de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld.

Eerder op de dag verloor ook de Amerikaanse Jessica Pegula in de tweede ronde. Zij verloor in drie sets van haar landgenote Taylor Townsend. Het werd 6-2 3-6 6-3. Pegula was als derde geplaatst in Rome.

Titelhoudster Swiatek komt vrijdag pas in actie. Zij neemt het op tegen de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova.