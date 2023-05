Van Gerwen ook op Premier League-avond in Sheffield snel klaar

Darter Michael van Gerwen is ook op de Premier League-avond in Sheffield snel uitgeschakeld. De zesvoudig kampioen verloor in de eerste ronde met 6-4 van de Engelsman Michael Smith, van wie hij vorige week ook in Manchester verloor. Smith, de winnaar van de laatste twee avonden, maakte het af door 130 uit te gooien.

Van Gerwen heeft al sinds begin maart geen speelronde meer gewonnen in de Premier League. Twee maanden geleden was hij de beste in Liverpool. Dat was de zesde speelavond. In Sheffield wordt de vijftiende speelronde gespeeld. Volgende week is de laatste avond in Aberdeen, waarna de play-offs in Londen volgen. Van Gerwen is al verzekerd van een plek bij de beste vier.

Van Gerwen is de titelhouder in de Premier League. Vorig jaar versloeg hij Joe Cullen in de finale.