AZ-coach Jansen houdt hoop op snelle rentree Karlsson

AZ-trainer Pascal Jansen heeft een snelle rentree van Jesper Karlsson nog niet uit zijn hoofd gezet. De Zweedse sterspeler ontbrak donderdag in de eerste ontmoeting met West Ham United in de halve finales van de Conference League. AZ verloor met 2-1.

“Dat moeten we echt de komende dagen gaan bekijken. Hij is op dit moment in Nederland druk aan het revalideren, zoals al een tijdje het geval is”, aldus Jansen over Karlsson. “Ik hoop dat hij weer in staat is om aan te sluiten en het team kan helpen. Maar we zullen af moeten wachten.”

Karlsson wordt sinds zijn blessure vervangen door Myron van Brederode. De jonge linksbuiten kon tegen West Ham niet imponeren.

Jansen is in aanloop naar de rentree van donderdag tegen West Ham niet van plan om spelers komende zondag in de ontmoeting met FC Emmen in de Eredivisie rust te geven. “Nee, we gaan zeker niet minder risico nemen. We hebben in de Eredivisie ook nog heel veel om voor te spelen.”

AZ staat met nog drie speelronden te gaan op de vierde plaats, met 2 punten achterstand op Ajax.