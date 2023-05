AZ-trainer Jansen: volgende week moeten we meer brengen

AZ-trainer Pascal Jansen had donderdag in de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United lange tijd hoop op een goed resultaat. De 50-jarige coach zag het in het tweede gedeelte van de tweede helft alsnog misgaan: 2-1. “Ondanks dat je redelijk speelt, overheerst het feit dat je verliest altijd”, zei hij op de vraag of hij een tevreden gevoel overhield aan het duel.

Jansen vond dat de tactiek van AZ goed werkte. “Het lukte ons in de as van het veld de situatie te creëren die we wilden. Daar hebben we gedomineerd. Jordy Clasie en Tijjani Reijnders hebben hele goede dingen laten zien”, zei hij. “Als je dan het thuispubliek hoort fluiten en zich tegen het eigen team ziet keren, heb je ze waar je ze wilt hebben.”

De coach van de Alkmaarders zag dat zijn elftal zelf te weinig kansen creëerde en het zelf bij twee dode spelmomenten nog weggaf. “Dan slaat het hele verhaal om. De dynamiek viel toen hun kant op. Volgende week zullen we meer moeten brengen om eerst de gelijkmaker te forceren en het daarna langer vol te houden. We zijn pas halverwege en volgende week is het stadion van ons.”

AZ miste met de geschorste Milos Kerkez en geblesseerde Jesper Karlsson twee belangrijke krachten. Dani de Wit en Bruno Martins Indi zijn al langer niet inzetbaar. Ondanks de afwezigen was Jansen niet verrast dat zijn elftal de schade beperkt hield. “Ik weet waartoe mijn spelers in staat zijn. Volgende week moeten ze dat nog een keer kunnen opbrengen. Het wordt een zwaar gevecht.”