Basketballers Nuggets naar volgende ronde play-offs

De basketballers van Denver Nuggets hebben zich verzekerd van de volgende ronde in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg won de zesde wedstrijd tegen Phoenix Suns met 125-100 en bepaalde daarmee de eindstand in de best-of-seven serie op 4-2.

Nikola Jokic was in Phoenix de grote man bij de Nuggets. De Serviër maakte 32 punten, 12 assists en pakte 10 rebounds. Jamal Murray voegde er 26 punten aan toe. “We hadden dezelfde instelling als bij een thuiswedstrijd, agressief spelen en scoren”, zei Jokic. Bij de Phoenix Suns was Cameron Payne topscorer met 31 punten, maar hij kon zijn team hiermee niet naar de overwinning leiden. Kevin Durant maakte 23 punten voor de Suns.

In de finale van de Western Conference nemen de Nuggets het op tegen Golden State Warriors of Los Angeles Lakers.

In de Eastern Conference valt in de halve finale tussen Boston Celtics en Philadelphia 76ers de beslissing in de zevende en laatste wedstrijd. De Celtics dwongen een beslissend duel af door de zesde ontmoeting met 95-86 te winnen.