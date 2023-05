De Wit geniet als vervanger van Kerkez van Europese halve finale

Mees de Wit keek met een tevreden gevoel terug op zijn optreden in de halve finales van de Conference League. De linkerverdediger mocht in het nagenoeg uitverkochte Olympisch Stadion van Londen tegen West Ham United (2-1 verlies) meedoen vanwege een schorsing van Milos Kerkez.

“Het is een jongensdroom om in de halve finale van een Europees toernooi te staan”, aldus de 25-jarige De Wit, die al na een kwartier spelen een gele kaart kreeg. De Amsterdammer speelde zonder angst en bleef met AZ lang overeind.

Na een doelpunt van Tijjani Reijnders kort voor rust, gaven de Alkmaarders het daarna toch nog weg. “Ik vond dat we rustig aan de bal bleven. Dat ging lang goed. Na de 1-1 ging het stormen en het publiek er achter staan. We hebben het weggegeven bij twee momenten, dat is zonde”, aldus De Wit, die vond dat AZ zelf te weinig kansen creĆ«erde.

De Wit zei het duel niet snel te zullen vergeten. “Ik heb genoten van de sfeer en de fans. We moeten volgende week in Alkmaar onszelf zijn en dan proberen zelf meer kansen te krijgen. We geloven als team dat het gaat lukken.”