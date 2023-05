Familie AZ-trainer Jansen op tribune even in nauw na opstootje

De familie van AZ-trainer Pascal Jansen beleefde donderdag in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United even wat angstige momenten in het Olympisch Stadion. Nadat de Alkmaarders kort voor rust op voorsprong kwamen, ontstond er bij het juichen een opstootje op de tribunes.

“Alles is weer in orde. Ik ben net na de wedstrijd gerustgesteld”, aldus Jansen. “Een stukje boven mij ontstond een opstootje en was er consternatie. Ik weet niet precies waar. Mijn familie is even geschrokken en ging van de tribunes af, maar alles is ok√© nou. Laten we het niet groter maken dan het is.”

AZ verloor de eerste halve finale met 2-1. De tweede wedstrijd in Alkmaar is volgende week donderdag.