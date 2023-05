Judoka Korrel uitgeschakeld in tweede ronde WK

Judoka Michael Korrel is verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de wereldkampioenschappen in Doha. De regerend Europees kampioen verloor in de klasse tot 100 kilogram in zijn eerste partij met waza-ari van de Hongaar Zsombor Veg.

De 29-jarige Korrel was in de eerste ronde vrijgeloot. Hij pakte vorig jaar brons bij de wereldtitelstrijd.

Simeon Catharina won zijn partij in de tweede ronde wel. Hij versloeg de Serviër Bojan Dosen en neemt het nu op tegen de Rus Arman Adamian, die onder neutrale vlag meedoet.