Markink nieuwe voorzitter van de Atletiekunie

Jan Markink is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Atletiekunie. Hij volgt waarnemend voorzitter Anieke Wierenga op, die de maximale zittingstermijn erop heeft zitten.

De 69-jarige Markink heeft een lange politieke carrière achter de rug. Hij was van april 1995 tot maart 2011 Statenlid en fractievoorzitter van de VVD en ging daarna aan de slag als gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij is bij veel internationale sportevenementen in de regio Gelderland betrokken geweest.

“Ik zie uit naar de invulling van het voorzitterschap bij de Atletiekunie. Een mooie nieuwe uitdaging. Ik zal er zijn voor zowel de breedte- als ook de topsport. Samen met leden, vrijwilligers, verenigingen, topsporters, bestuurders en medewerkers wil ik werken aan een toekomstbestendige en gezonde Atletiekunie”, aldus Markink.

Algemeen directeur Pieke de Zwart is blij met de nieuwe voorzitter. “Met Jan halen we een stevige bestuurder binnen de Atletiekunie met een uitstekend netwerk en een geweldig gevoel voor het belang van sport voor een vitaler Nederland.”