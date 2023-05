Meer geld in prijzenpot tennistoernooi Roland Garros

De organisatie van het tennistoernooi Roland Garros heeft het prijzengeld voor de komende editie fors verhoogd. In totaal zit er 49,6 miljoen euro in de prijzenpot van de Franse grandslam, een verhoging van 12,3 procent in vergelijking met vorig jaar.

De winnaars bij de mannen en de vrouwen krijgen 2,3 miljoen euro overgemaakt. De verliezende finalisten ontvangen 1,15 miljoen euro. De deelnemers die in een van de eerste rondes worden uitgeschakeld zien het prijzengeld met ongeveer 12 procent stijgen. Het prijzengeld in de rolstoel- en quadcompetitie stijgt met 40 procent en ook de dubbelaars kunnen meer geld tegemoetzien.

De Spanjaard Rafael Nadal veroverde vorig jaar voor de veertiende keer de titel op Roland Garros. Bij de vrouwen schreef de Poolse Iga Swiatek het toernooi voor de tweede keer op haar naam. De komende editie staat van 22 mei tot en met 11 juni op het programma.