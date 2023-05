Opnieuw uitvaller door corona in de Giro

Er is opnieuw een renner in de Giro uitgevallen door corona. De Italiaan Giovanni Aleotti gaat niet meer van start in de zevende etappe na een positieve coronatest.

“Jammer genoeg kan Giovanni Aleotti niet meer starten in de Giro. Na de etappe vertoonde hij enkele symptomen. Hij is meteen afgezonderd van de rest van het team”, aldus zijn ploeg BORA – hansgrohe.

De 23-jarige Aleotti was bezig aan zijn derde Giro. Donderdag moest de Fransman Clément Russo de etappekoers verlaten vanwege corona. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zag in de aanloop naar de Giro maar liefst drie renners afhaken vanwege corona.