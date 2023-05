Renster Vollering wint eerste etappe van de Ronde van Baskenland

Wielrenster Demi Vollering heeft de eerste etappe van de Ronde van Baskenland op haar naam geschreven. De winnares van de Spaanse etappekoers van vorig jaar kwam na een rit over 122 kilometer van Eika-Etxebarria naar Markina-Xemein in de stromende regen solo over de finish.

De renster van SD Worx ging zo’n 12 kilometer voor de finish met succes in de aanval bij de beklimming van de Urkaregi. Haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser kwam met een achterstand van 47 seconden als tweede over de finish. Annemiek van Vleuten eindigde als vierde. De wereldkampioene maakte deel uit van een groepje dat in de achtervolging was op Vollering.

Vollering kon in Spanje weer juichen naar haar teleurstellende nederlaag in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze probeerde Van Vleuten vorige week in de slotetappe uit de leiderstrui te rijden, maar haar poging mislukte. Vorig jaar was ze ook op dreef in de Ronde van Baskenland. Ze won drie etappes en het eindklassement.