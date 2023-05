Tennisster Azarenka komt naar toernooi van Rosmalen

Tennisster Victoria Azarenka maakt in juni haar opwachting op de Libéma Open. Het is de eerste keer dat de Belarussische naar het grastoernooi van Rosmalen komt sinds haar debuut in 2007.

De 33-jarige Azarenka won tijdens haar carrière twee grandslams. De voormalige nummer 1 van de wereld veroverde de titel op de Australian Open in 2012 en 2013. In totaal boekte ze 21 toernooizeges.

Eerder deze week werd bekend dat de Zwitserse Belinda Bencic eveneens haar komst heeft toegezegd. Ook de Canadese Bianca Andreescu en de Belgische Elise Mertens zullen in actie komen. Bij de mannen staan onder anderen de Rus Daniil Medvedev en de Canadees Félix Auger-Aliassime op de deelnemerslijst. Tim van Rijthoven verdedigt zijn titel en ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor doen mee. Het toernooi staat van 10 tot en met 18 juni op het programma.