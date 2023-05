Van de Zandschulp strandt in tweede ronde masterstoernooi Rome

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome uitgeschakeld. De als 23e geplaatste tennisser ging in twee sets onderuit tegen Laslo Djere uit Servië: 6-2 6-4.

Van de Zandschulp verloor tegen de Serviër, die 62e staat op de wereldranglijst, zijn tweede opslagbeurt van de wedstrijd. Door een tweede break pakte Djere de eerste set met 6-2.

In de tweede set ging het lang gelijk op. Van de Zandschulp kreeg echter geen enkele kans op een break op de servicebeurten van de Serviër. Die sloeg op zijn eerste breakpoint wel toe op 3-3. De 27-jarige Nederlander kreeg daarna een kans om terug te komen, maar Djere hield stand en kon op 5-4 voor de wedstrijd serveren. Op zijn tweede matchpoint maakte hij het met een goede service af.

Voor Van de Zandschulp was het de eerste partij met zijn nieuwe coach Sven Groeneveld langs de kant. De Veenendaler beëindigde eerder dit jaar de samenwerking met Peter Lucassen. Van de Zandschulp werd de afgelopen maanden begeleid door Dennis Sporrel en Paul Haarhuis.

Groeneveld was tot eind vorig jaar coach van de Canadese Bianca Andreescu en coachte onder anderen Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Tommy Haas en Maria Sjarapova. Van de Zandschulp hoopt met de ervaren Groeneveld de volgende stap naar de top te kunnen zetten. Hij komt nog uit op het toernooi van Genève, voordat hij deelneemt aan Roland Garros in Parijs.

Van de Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel in Rome. Tallon Griekspoor meldde zich af en Arantxa Rus verloor in de eerste ronde van de Italiaanse Camila Giorgi.