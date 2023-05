Basketbalster Griner maakt rentree na Russische drugszaak

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner heeft haar eerste wedstrijd sinds 2021 gespeeld. Ze werd in februari van vorig jaar opgepakt omdat ze in Rusland werd verdacht van drugssmokkel. Griner kreeg een celstraf en werd in december vrijgelaten.

In de handbagage van de 32-jarige speelster van Phoenix Mercury was op een luchthaven in Moskou hasjolie gevonden, zei de Russische douane. Vorig jaar zomer werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar.

Eind vorig jaar kwam Griner vrij en in februari maakte de Amerikaanse club Phoenix Mercury haar terugkeer bekend. “Ik had nooit verwacht zo snel weer te kunnen basketballen”, zei Griner na de 90-71-nederlaag. “Ik ben zeer dankbaar hier weer te zijn, dat is zeker. Maar ik kijk uit naar de dag dat het gewoon weer over basketbal gaat.” Toen ze uit de spelerstunnel kwam, werd ze luid toegejuicht.

Griner werd in 2016 en 2021 olympisch kampioen met de Amerikaanse basketbalploeg.