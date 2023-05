De Franse judoka Teddy Riner heeft een bijzonder record behaald met het veroveren van zijn elfde wereldtitel bij de WK in Doha. Riner werd met zijn 34 jaar de oudste wereldkampioen bij de mannen. In 2007 was hij op 18-jarige leeftijd ook al de jongste judoka die een gouden WK-medaille won.

Riner versloeg in de finale in de klasse boven 100 kilogram de Rus Inal Tasoev, die in de tweede ronde Roy Meyer had uitgeschakeld.