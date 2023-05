Judoka’s Meyer en Snippe verliezen eerste wedstrijd op WK

Judoka’s Roy Meyer en Jelle Snippe zijn op de WK judo in Qatar al na hun eerste wedstrijd in de klasse boven 100 kilogram uitgeschakeld. Meyer moest zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasoev, Snippe verloor van de Sloveen Enej Marinic.

Snippe moest in Doha meteen in de eerste ronde in actie komen, Meyer had in de openingsronde een bye.

Marit Kamps en Karen Stevenson komen zaterdag in actie in de klasse boven 78 kilogram, de hoogste categorie bij de vrouwen.

De WK judo duren tot en met zondag.