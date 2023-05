Zesde plek triatlete Kingma in Yokohama

Triatlete Maya Kingma is als zesde geƫindigd bij de World Triathlon Championship Series-race in het Japanse Yokohama. De 27-jarige Kingma is net teruggekeerd van een enkelblessure en miste om die reden de de openingsrace in Abu Dhabi, begin maart.

Kingma kwam na het zwemmen als eerste uit het water, behoorde bij het fietsen tot de kopgroep, maar kon bij het lopen de Britse Sophie Coldwell niet aan. Zij zegevierde in 1.53.32. De Nederlandse moest een minuut en 8 seconden toegeven.

Rachel Klamer werd 38e, Rani Skrabanja 51e. Bij de mannen kwam Richard Murray als 36e over de finish.