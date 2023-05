Belgische shorttrackers na besluit KNSB verder in VS en Canada

De Belgische shorttrackers Hanne en Stijn Desmet trainen deze zomer in de Verenigde Staten en Canada. Het duo krijgt gezelschap van vier andere Belgische shorttrackers, zeggen ze tegen de Belgische zender Sporza.

Hanne en Stijn Desmet trainden jaren mee met de Nederlandse shorttrackselectie. Schaatsbond KNSB maakte vorige maand bekend dat dat na komend seizoen niet meer is toegestaan. De bond vindt dat de buitenlandse toprijders daar te veel profijt van hebben. Dat zou ten koste gaan van de Nederlandse medaillekansen op grote evenementen zoals de Olympische Spelen.

“Ik ben tevreden dat er een oplossing is”, aldus Hanne Desmet, vorig jaar winnares van olympisch brons op de 1000 meter, tegen Sporza. “Het zag er al een tijd naar uit dat we op lange termijn niet in Nederland konden blijven, dus ben ik blij dat dit het plan-B is. Bovendien is het volgens mij ook positief dat we de VS én Canada gaan uitproberen. Zo zien we waar we ons goed voelen en kunnen we ons het jaar daarna focussen op de Spelen. Salt Lake City in de VS ken ik gelukkig al goed. Bovendien helpt het ook dat mijn vriend Joey Mantia daar traint. De faciliteiten zijn geweldig.”

Desmet vindt het wel jammer dat ze Heerenveen moet verlaten. “Ik woon nu al vijf jaar in Nederland en beschouw het daar echt wel als mijn thuis. Je hebt echt banden en vriendschappen opgebouwd. Het voelde aan als een team. Aanpassen is altijd moeilijk en ook de grote afstand is straks natuurlijk niet ideaal.”

Niet alleen de beste shorttrackers zijn vanaf het seizoen 2024-2025 niet meer welkom bij de Nederlandse teams. Dat geldt ook voor de langebaanschaatsers. Team IKO heeft al laten weten juridische stappen tegen de KNSB te overwegen als het plan doorgaat.