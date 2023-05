Italiaan Bezzecchi wint duizendste race MotoGP na crash Bagnaia

De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft de duizendste grand prix in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 24-jarige coureur uit het Ducati-team van Valentino Rossi (Mooney VR46 Racing) won op het circuit van Le Mans de Grote Prijs van Frankrijk en boekte zo zijn tweede zege van dit seizoen. Wereldkampioen Francesco Bagnaia, die van poleposition was vertrokken, viel al vroeg uit na een botsing met Maverick Viñales.

De Spanjaard remde de Ducati-coureur in de zesde ronde uit in de strijd om de derde plaats, maar ging daarbij wel wat wijd door de bocht. Bagnaia probeerde Viñales direct weer te passeren. Beide coureurs raakten elkaar en schoven samen de grindbak in. Viñales was woest en kwam met wilde armgebaren verhaal halen bij Bagnaia. Het leidde zelfs even tot een handgemeen. In dezelfde ronde gingen voor in het veld ook Luca Marini en Alex Márquez bij een botsing onderuit.

Na alle hectiek in de openingsfase nam Bezzecchi de leiding stevig in handen. Achter hem leek Marc Márquez bij zijn rentree af te stevenen op de tweede plaats, maar de Spanjaard schoof met nog anderhalve ronde te gaan de grindbak in. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP had in de openingsrace in Portugal een gebroken duim opgelopen en miste de daaropvolgende drie grands prix. De Honda-coureur maakte in Le Mans een sterke rentree en kwalificeerde zich als tweede. In de sprintrace van zaterdag, gewonnen door zijn landgenoot Jorge Martin, finishte Márquez als vijfde.

De GP van Frankrijk trok dit weekeinde 278.805 supporters, een record in de MotoGP. De veelal Franse toeschouwers zagen hun landgenoot Johann Zarco als derde finishen, achter Bezzecchi en Martin. De Italiaanse winnaar verkleinde in het WK-klassement zijn achterstand op zijn leidende landgenoot Bagnaia tot 1 punt (94-93).