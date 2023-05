Pieterse wint eerste wereldbekerwedstrijd mountainbike

Puck Pieterse heeft op de mountainbike de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de discipline crosscountry gewonnen. De 21-jarige Amersfoortse van Alpecin-Deceuninck reed in het Tsjechische Nove Mesto in de slotronde weg bij wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, die even daarvoor de leiding nog had overgenomen van de Nederlandse. Pieterse hield bij de finish 5 seconden over op de Française.

Pieterse reed in de vierde en vijfde ronde al even aan de leiding, maar zag Ferrand-Prévot in de voorlaatste ronde weer voor haar rijden. In de laatste ronde nam het Nederlandse multitalent weer over en liet de wereldkampioene definitief achter zich. Loana Lecomte uit Frankrijk werd derde, Anne Terpstra moest genoegen nemen met de zesde plek.