Wielrenner Roglic tevreden na beperken schade in tijdrit Giro

Primoz Roglic toonde zich tevreden na zijn zesde plaats in de tweede tijdrit van de Giro d’Italia. De 33-jarige Sloveen van Jumbo-Visma gaf 17 seconden toe op de Belgische winnaar Remco Evenepoel, die daarmee ook de roze trui heroverde in de negende etappe.

“Het was een goede tijdrit”, zei Roglic over de nagenoeg vlakke tijdrit van 35 kilometer. “Normaal gesproken is mijn start wat minder en finish ik beter. Van tevoren had ik hiervoor getekend. Remco staat nu iets voor mij en de mannen van Ineos, maar we komen steeds dichterbij. Het worden interessante weken.”

De Sloveen heeft in het algemeen klassement een achterstand van 47 seconden op de kopman van Soudal – Quick-Step en staat daarmee derde. Geraint Thomas staat tweede op 45 seconden. “De verschillen zijn minimaal”, vindt ploegleider Arthur van Dongen. “We zijn nog niet op de helft. Er komt nog heel veel klimwerk op ons af. Het secondenspel van nu is niet te vergelijken met de minuten waar ongetwijfeld mee gestrooid gaat worden.”

Van Dongen vindt het mooi voor de wedstrijd dat de verschillen nog zo klein zijn. “We hebben ook een sterk Ineos gezien. Het gaat hoe dan ook een mooie strijd worden.”