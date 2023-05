Alcaraz verliest in Rome van Hongaarse nummer 135 van de wereld

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft zich in de derde ronde van het masterstoernooi van Rome laten verrassen door de Hongaar Fabian Marozsan. Het werd 6-3 7-6 (4) voor de nummer 135 van de wereld, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi had geplaatst. Alcaraz staat 133 plekken hoger op de wereldranglijst.

De 23 jaar oude Marozsan maakte het in de tiebreak af op zijn eerste wedstrijdpunt. De Hongaar won de laatste 6 punten van de wedstrijd. Hij sloeg liefst 24 winners, terwijl Alcaraz hetzelfde aantal onnodige fouten produceerde.

Voor de Spanjaard was het zijn eerste nederlaag van het gravelseizoen. Hij won de afgelopen weken in eigen land de toernooien van Barcelona en Madrid. Alcaraz verzekerde zich in Rome wel van de nummer 1-positie. Hij wisselt na het toernooi weer van plek met Novak Djokovic.

De 20-jarige Alcaraz gaat zich nu voorbereiden op Roland Garros. Hij mikt op zijn eerste titel in Parijs. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint op zondag 28 mei.

Djokovic is de titelhouder in Rome.