Golfer Day wint na jaren van ellende eindelijk weer PGA-toernooi

De Australische golfer Jason Day heeft zijn dertiende toernooi op de Amerikaanse PGA Tour gewonnen. De 35-jarige voormalig nummer 1 van de wereld schreef het Byron Nelson in McKinney (Texas) op zijn naam. Na vier ronden kwam Day uit op 23 slagen onder par, één minder dan de Amerikaan Austin Eckroat en de Zuid-Koreaan Kim Si-woo.

Het was een emotionele zege voor Day, die vijf jaar moest wachten op een nieuwe zege. Na zijn overwinning in Wells Fargo in 2018 moest hij ziektes en blessures doorstaan en toezien hoe zijn moeder een jarenlange strijd tegen kanker verloor. “Om eerlijk te zijn heb ik in die periode op het punt gestaan om te stoppen”, zei Day na zijn overwinning in McKinney. “Ik heb het mijn vrouw nooit verteld, maar zelf had ik er vrede mee, ook omdat het golf veel stress opleverde. Het is wel mijn vrouw geweest die me altijd heeft aangemoedigd om me te blijven verbeteren.”

Day kan met een overwinning op zak afreizen naar Oak Hill in New York, waar later deze week het majortoernooi PGA Championship begint. Day won dat toernooi 2015; het is zijn enige majortitel.