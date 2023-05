Ploeg wilde ‘geen enkel gezondheidsrisico’ nemen met Evenepoel

Wielerploeg Soudal – Quick-Step wilde geen enkel risico nemen met de gezondheid van Remco Evenepoel. De medische staf van de Belgische formatie nam om die reden de beslissing de drager van de roze trui uit de Ronde van Italië te halen. Ook al is een renner bij een positieve coronatest niet verplicht om een wielerkoers te staken.

“Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen job van negen tot vijf. Geen enkel risico”, liet ploegleider Patrick Lefevere weten op Twitter.

Evenepoel stapte maandag in de auto om vanuit Cesena terug naar huis te rijden. Hij meldde zondagavond na zijn zege in de tijdrit dat hij door een positieve coronatest de Giro moest verlaten. De 23-jarige wereldkampioen had kort daarvoor door zijn winst in de negende etappe de roze leiderstrui heroverd. “Met pijn in het hart moet ik meedelen dat ik de Giro d’Italia verlaat wegens covid-19 na een routinetest, die helaas positief was”, liet hij weten. “Nog steeds erg trots om te vertrekken met twee ritzeges en vier roze truien.”

De perswoordvoerder van Soudal gaf bij het vertrek aan dat er “niets veranderd was” aan de situatie van Evenepoel. “Remco heeft covid en keert naar huis terug. De overige renners van de ploeg blijven in koers”, zei hij tegen Sporza. “Het was een standaardtest die we hebben uitgevoerd voor de rustdag. We doen dat altijd, het is niet dat we getest hebben omdat er sprake was van symptomen. Die waren er niet.”

De ploegarts kende volgens de woordvoerder ook geen twijfels. “We denken dat dit het beste is voor iedereen in onze ploeg en in deze koers.”

Door het wegvallen van Evenepoel is de Brit Geraint Thomas van Ineos-Grenadiers de nieuwe leider in het algemeen klassement. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma is naar de tweede plaats geklommen met 2 seconden achterstand. De Giro kent maandag een rustdag en vervolgt dinsdag met een heuvelachtige etappe van Scandiano naar Viareggio over 196 kilometer.